Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны

Также он говорил о преобразовании отношений между двумя странами. Встреча лидеров двух стран прошла 21 октября 2001 года в Китае. Буш-младший также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.

Кроме того, экс-президент заявлял, что Москва и Вашингтон не являются угрозой друг для друга, а США не стремятся к ядерному превосходству, так как ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы.

Ранее бывший американский лидер Билл Клинтон заявил, что в своё время сделал всё, что было в его силах для того, чтобы Москва стала партнером США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

