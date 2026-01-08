Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
Бывший американский лидер Джордж Буш-младший говорил президенту России Владимиру Путину о необходимости избавления от пережитков холодной войны, следует из рассекреченных протоколов правительства США, которые обнародовала исследовательская организация «Архив национальной безопасности».
Также он говорил о преобразовании отношений между двумя странами. Встреча лидеров двух стран прошла 21 октября 2001 года в Китае. Буш-младший также высказывал уверенность, что вместе с Путиным сможет преобразовать отношения, которые ранее были основаны на недоверии друг к другу.
Кроме того, экс-президент заявлял, что Москва и Вашингтон не являются угрозой друг для друга, а США не стремятся к ядерному превосходству, так как ядерное оружие устарело как средство реагирования на новые угрозы.
Ранее бывший американский лидер Билл Клинтон заявил, что в своё время сделал всё, что было в его силах для того, чтобы Москва стала партнером США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп распорядился вывести США из центра науки и технологий на Украине
- Буш-младший призывал Путина избавиться от пережитков холодной войны
- Трамп сообщил о закупках Венесуэлой только американской продукции за счет нефти
- Предложено повысить минимальный размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет
- СМИ: Автосервисы в России испытывают острый дефицит кадров
- Генпрокурор США: Члены экипажа «Маринеры» находятся «под полноценным расследованием»
- Вэнс: Танкер «Маринера» притворялся российским
- Трамп заявил, что без него Россия бы уже получила контроль над Украиной
- МИД сообщил о россиянах на борту захваченного США танкера
- Сенатор Грэм: Трамп дал добро инициативе об усилении санкций против России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru