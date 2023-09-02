СМИ: Зеленский будет участвовать в заседании СБ ООН по Украине

Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече глав государств ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совета безопасности по Украине. Об этом сообщает Guardian со слов постпреда Албании при ООН Ферита Ходжи.

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Он также напомнил, что заседание совбеза планируется провести 20 сентября, отмечает RT.

«Ожидается, что... Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце», – заявил Ходжи.

По его словам, Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза ООН по Украине.

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что украинский конфликт следует разрешить на уровне Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.

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ФОТО: скриншот с видео
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