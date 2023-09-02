СМИ: Зеленский будет участвовать в заседании СБ ООН по Украине
Ожидается участие президента Украины Владимира Зеленского во встрече глав государств ООН в Нью-Йорке, а также в заседании Совета безопасности по Украине. Об этом сообщает Guardian со слов постпреда Албании при ООН Ферита Ходжи.
Он также напомнил, что заседание совбеза планируется провести 20 сентября, отмечает RT.
«Ожидается, что... Владимир Зеленский примет участие в ежегодной встрече мировых лидеров в ООН в Нью-Йорке в этом месяце», – заявил Ходжи.
По его словам, Зеленский будет участвовать в заседании Совбеза ООН по Украине.
Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что украинский конфликт следует разрешить на уровне Совета Безопасности ООН, передает ТАСС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru