Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет

По его словам, конечно надежда никогда не исчезает.

«Но я бы сказал неправду, если бы сказал, что считаю, что мы видим на ближайшем горизонте возможность установления мира на Украине», - подчеркнул генсек ООН.

Он предположил, что мир наступит вероятно, но не на этом этапе.

Ранее, по данным агентства Bloomberg, урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

