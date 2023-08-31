Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии в ближайшее время перспектив установления мира на Украине, передает ТАСС.
По его словам, конечно надежда никогда не исчезает.
«Но я бы сказал неправду, если бы сказал, что считаю, что мы видим на ближайшем горизонте возможность установления мира на Украине», - подчеркнул генсек ООН.
Он предположил, что мир наступит вероятно, но не на этом этапе.
Ранее, по данным агентства Bloomberg, урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru