Гутерриш: перспектив установления мира на Украине пока нет

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш в ходе пресс-конференции заявил об отсутствии в ближайшее время перспектив установления мира на Украине, передает ТАСС.

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По его словам, конечно надежда никогда не исчезает.

«Но я бы сказал неправду, если бы сказал, что считаю, что мы видим на ближайшем горизонте возможность установления мира на Украине», - подчеркнул генсек ООН.

Он предположил, что мир наступит вероятно, но не на этом этапе.

Ранее, по данным агентства Bloomberg, урегулирование на Украине по «корейскому сценарию» наиболее вероятно, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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