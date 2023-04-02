СМИ: В Румынии от украинских беженцев требуют искать новое жилье из-за изменений в законах 

Из-за задолженности по выплатам, возникшей перед участниками программы «50/20» и планирующихся поправок в законодательство, румынские собственники жилья, которые предоставили его беженцам, призывают украинцев подыскивать новую жилплощадь.

Участники программы «50/20» в Румынии получают компенсацию за проживание и питание украинцев: 50 (850 рублей) и 20 леев (340 рублей) в сутки, соответственно, пишет Газета.ru.

Законодательные нововведения в Румынии предусматривают ежемесячные выплаты каждой украинской семье в сумме 2 тыс. леев (34 тыс. рублей) на четыре месяца. Это не устраивает собственников жилья, которые предоставляли помещения беженцам, и теперь жители Румынии пытаются избавиться от украинцев.

Отмечается, что после публикации законопроекта стали появляться объявления беженцев в поисках нового жилья.

Ранее президент Чехии Петр Павел подписал закон, уменьшающий денежное пособие для беженцев с Украины. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на администрацию главы государства.



