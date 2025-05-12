Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум

Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнула, что без режима тишины на фронте начать обсуждения невозможно. Она обвинила Россию в двойной игре и заявила, что Москва якобы хочет продолжать боевые действия, а не достичь мира.

Ее выступление было ответом на предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной мирные переговоры без предварительных условий в Турции. Ночью 11 мая российский лидер выразил готовность к прямым контактам уже в четверг, 15 мая.

Ранее Каллас заявила, что новый пакет санкций против РФ планируется принять к 20 мая, напоминает НСН.

