Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум

Россия обязана согласиться на прекращение огня, иначе никаких мирных переговоров не будет, заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас. Ее слова приводит телеканал France 24.

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Вице-президент Еврокомиссии также подчеркнула, что без режима тишины на фронте начать обсуждения невозможно. Она обвинила Россию в двойной игре и заявила, что Москва якобы хочет продолжать боевые действия, а не достичь мира.

Ее выступление было ответом на предложение президента России Владимира Путина провести с Украиной мирные переговоры без предварительных условий в Турции. Ночью 11 мая российский лидер выразил готовность к прямым контактам уже в четверг, 15 мая.

Ранее Каллас заявила, что новый пакет санкций против РФ планируется принять к 20 мая, напоминает НСН.

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ФОТО: AP / ТАСС
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