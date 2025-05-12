Останина объяснила ростом продолжительности жизни моду на позднее материнство

Мода на позднее материнство - это следствие общемирового роста уровня образования, доходов и продолжительности жизни. Об этом рассказала NEWS.ru председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина. Он отметила, что подобная тенденция наблюдается не только в России, но и во всех развитых странах.

Сенатор назвала выплату беременным школьницам мерой поддержки, а не стимулом

Правительства многих стран пытаются предпринимать различные меры в надежде снизить возраст рождения первенцев, но пока все эти старания не приносят ощутимых результатов.

Региональные выплаты в размере 100-250 тысяч рублей не станут для школьниц стимулом завести ребенка, заявил ранее в эфире НСН независимый демограф Алексей Ракша.


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