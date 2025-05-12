Останина объяснила ростом продолжительности жизни моду на позднее материнство

Правительства многих стран пытаются предпринимать различные меры в надежде снизить возраст рождения первенцев, но пока все эти старания не приносят ощутимых результатов.

Региональные выплаты в размере 100-250 тысяч рублей не станут для школьниц стимулом завести ребенка, заявил ранее в эфире НСН независимый демограф Алексей Ракша.



