Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет

Бывший министр обороны возглавлял Минобороны РФ 12 лет: с 2012 по 2024 год. Ровно год назад он был назначен на новую должность. Его сменил Андрей Белоусов.

По закону, глава ведомства проходит службу без заключения контракта, а все предыдущие прекращают действовать. После ухода с поста необходимо либо согласовать новый, либо уволиться в запас.

Ранее Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией, напоминает НСН.

