Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет

Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу продлил контракт о военной службе до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на свои источники.

Шойгу заявил, что Европа хочет быть готовой к войне с Россией к 2030 году

Бывший министр обороны возглавлял Минобороны РФ 12 лет: с 2012 по 2024 год. Ровно год назад он был назначен на новую должность. Его сменил Андрей Белоусов.

По закону, глава ведомства проходит службу без заключения контракта, а все предыдущие прекращают действовать. После ухода с поста необходимо либо согласовать новый, либо уволиться в запас.

Ранее Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
ТЕГИ:Минобороны РФСовет Безопасности РФ Сергей Шойгу

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