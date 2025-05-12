Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет
Секретарь совета безопасности России Сергей Шойгу продлил контракт о военной службе до 2030 года. Об этом сообщает РИА Новости с ссылкой на свои источники.
Бывший министр обороны возглавлял Минобороны РФ 12 лет: с 2012 по 2024 год. Ровно год назад он был назначен на новую должность. Его сменил Андрей Белоусов.
По закону, глава ведомства проходит службу без заключения контракта, а все предыдущие прекращают действовать. После ухода с поста необходимо либо согласовать новый, либо уволиться в запас.
Ранее Шойгу заявил, что страны Европы разворачивают кампанию по подготовке к войне с Россией, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас выдвинула России ультиматум
- Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность
- Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу пожара в ТЦ безосновательны
- Шойгу продлил контракт с Министерством обороны еще на 5 лет
- Словения выразила желание стать площадкой для переговоров России и Украины
- Роскомнадзор предотвратил почти тысячу хакерских атак в апреле
- Песков: Путин четко обозначил позицию по возобновлению переговоров с Украиной
- Гуцул на месяц продлили домашний арест
- В Турции турист из России после прыжка с пирса впал в кому
- Опубликован цикл эссе о создателях фильма «Семнадцать мгновений весны»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru