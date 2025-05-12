Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили из-за позиции Туминаса
Показы спектаклей театра Вахтангова в Севастополе не состоятся, зрителям вернут деньги за билеты, афиши уже сняты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.
Гастроли, организованные Росконцертом, должны были пройти с 12 по 17 мая. Московский театр планировал представить на севастопольской сцене спектакли «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» и «Королева-мать».
Свое решение губернатор объяснил позицией режиссера двух из этих постановок Римаса Туминаса по СВО.
Развожаев назвал произошедшее «двойной политикой», по его мнению, это недопустимо «в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день».
Губернатор объявил выговоры руководителям департамента культуры Севастополя и театра имени А.В. Луначарского, на сцене которого планировалось показать спектакли столичного театра.
Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил «Радиоточке НСН», что ничего не комментирует.
Римас Туминас умер в прошлом году в больнице в Италии в возрасте 72 лет после долгой борьбы с онкозаболеванием.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп может прилететь в Стамбул 15 мая на переговоры России и Украины
- Умерла вдова режиссера Леонида Гайдая актриса Гребешкова
- Австрия отказалась вступать в НАТО
- ЦБ не исключил дальнейшего повышения ключевой ставки
- Карло Анчелотти стал главным тренером сборной Бразилии
- Балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет
- Германия предупредила Россию о санкциях в случае отказа от прекращения огня
- Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили из-за позиции Туминаса
- Рудковская: Мой сын уже заработал на квартиру на «Патриках»
- В России выросло число погибших в авиапроисшествиях
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru