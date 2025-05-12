Спектакли театра Вахтангова в Севастополе отменили из-за позиции Туминаса

Показы спектаклей театра Вахтангова в Севастополе не состоятся, зрителям вернут деньги за билеты, афиши уже сняты. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Гастроли, организованные Росконцертом, должны были пройти с 12 по 17 мая. Московский театр планировал представить на севастопольской сцене спектакли «Царь Эдип», «Ветер шумит в тополях» и «Королева-мать».
Свое решение губернатор объяснил позицией режиссера двух из этих постановок Римаса Туминаса по СВО.

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Развожаев назвал произошедшее «двойной политикой», по его мнению, это недопустимо «в нашей стране, которая сражается сейчас за свои духовно-нравственные ценности каждый день».

Губернатор объявил выговоры руководителям департамента культуры Севастополя и театра имени А.В. Луначарского, на сцене которого планировалось показать спектакли столичного театра.

Директор театра Вахтангова Кирилл Крок заявил «Радиоточке НСН», что ничего не комментирует.

Римас Туминас умер в прошлом году в больнице в Италии в возрасте 72 лет после долгой борьбы с онкозаболеванием.

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ФОТО: РИА Новости
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