В России выросло число погибших в авиапроисшествиях
Число жертв авиапроисшествий в России за год выросло более чем в три раза. Об этом говорится в отчете Межгосударственного авиационного комитета (МАК).
В документе отмечается, что в 2023 году на территории страны произошло 21 происшествие с воздушными судами, в результате которых погибли 20 человек.
По данным МАК, в 2024 году подобных инцидентов случилось уже 40. Число жертв выросло до 64.
В ведомстве добавили, что в отчёте не учитывались события, которые связаны «с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации».
Ранее самолёт АН-2 потерпел крушение в Рузском районе Московской области, погибли два пилота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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