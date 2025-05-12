В России выросло число погибших в авиапроисшествиях

В документе отмечается, что в 2023 году на территории страны произошло 21 происшествие с воздушными судами, в результате которых погибли 20 человек.

По данным МАК, в 2024 году подобных инцидентов случилось уже 40. Число жертв выросло до 64.

В ведомстве добавили, что в отчёте не учитывались события, которые связаны «с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации».

Ранее самолёт АН-2 потерпел крушение в Рузском районе Московской области, погибли два пилота, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

