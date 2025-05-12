Германия предупредила Россию о санкциях в случае отказа от прекращения огня

Германия введёт против России санкции, если Москва откажется заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая. Как пишет газета Berliner Zeitung, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.

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По его словам, антироссийские рестрикции будут подготовлены совместно с европейскими партнёрами Германии.

«Часы тикают, до конца дня остаётся всё меньше часов», - заключил Корнелиус.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «язык ультиматумов для России неприемлем», сообщает RT.

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