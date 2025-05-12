Германия предупредила Россию о санкциях в случае отказа от прекращения огня
12 мая 202517:01
Германия введёт против России санкции, если Москва откажется заключить соглашение о прекращении огня на Украине до конца дня 12 мая. Как пишет газета Berliner Zeitung, об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус.
По его словам, антироссийские рестрикции будут подготовлены совместно с европейскими партнёрами Германии.
«Часы тикают, до конца дня остаётся всё меньше часов», - заключил Корнелиус.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «язык ультиматумов для России неприемлем», сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru