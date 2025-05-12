Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность
12 мая 202516:21
Закрывая генеральное консульство России в Кракове польские власти продолжают сворачивать отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, эти отношения «и без того находятся в плачевном состоянии».
«Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», - заключил представитель Кремля.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru