Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность

Закрывая генеральное консульство России в Кракове польские власти продолжают сворачивать отношения с Москвой. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Польша решила закрыть российское генконсульство в Кракове

По его словам, эти отношения «и без того находятся в плачевном состоянии».

«Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове, сообщает RT.

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ФОТО: ТАСС / Павел Бедняков
ТЕГИ:РоссияПольшаДмитрий Песков

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