Песков: Закрывающая генконсульство РФ Польша выбирает враждебность

По его словам, эти отношения «и без того находятся в плачевном состоянии».

«Польша выбирает враждебность и недружественность по отношению к нам», - заключил представитель Кремля.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва в ближайшее время ответит на закрытие российского генконсульства в польском Кракове, сообщает RT.