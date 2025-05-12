Балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет
12 мая 202517:07
Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко умерла на 93 году жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургский Михайловский театр.
В сообщении говорится, что имя Осипенко «стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству».
«Танец Осипенко был не просто движением — это была поэзия в пластике», - подчеркнули в театре.
Ранее на 86-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru