Балерина Алла Осипенко умерла в возрасте 92 лет

Народная артистка РСФСР, балерина Алла Осипенко умерла на 93 году жизни. Об этом сообщает Санкт-Петербургский Михайловский театр.

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В сообщении говорится, что имя Осипенко «стало символом изящества, красоты и бескомпромиссного служения искусству».

«Танец Осипенко был не просто движением — это была поэзия в пластике», - подчеркнули в театре.

Ранее на 86-м году жизни умерла народная артистка РСФСР, актриса Лариса Голубкина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ИТАР-ТАСС / Сергей Величкин
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