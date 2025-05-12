Песков: Обвинения Польши в адрес России по поводу пожара в ТЦ безосновательны

По его словам, в Польше озвучивается «очень много различных обвинений в адрес» Москвы.

«Это часть абсолютно русофобской и недружественной позиции по отношению к нашей стране», - заключил он.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о наличии доказательств якобы причастности российских спецслужб к пожару в ТЦ в Варшаве в 2024 году, в связи с чем Варшава решила закрыть генконсульство России в Кракове, сообщает RT.