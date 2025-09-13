СМИ: В Харьковской области ВС РФ окружили группу ВСУ
В Харьковской области российские военные окружили группу 143-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей российских силовых структур.
По данным источника, бойцы 143-й отдельной механизированной бригады, усиленной представителями 114-й отдельной бригады теробороны ВСУ, попали в окружение в лесном массиве вблизи Амбарного. Уточняется, что идет уничтожение украинской группы.
Глава военно-гражданской администрации (ВГА) региона Виталий Ганчев подтвердил изданию, что штурмовые группы ВС РФ находятся в Купянске Харьковской области и вытесняют подразделения ВСУ с этой территории.
Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что минувшей ночью 13 сентября дежурные средства ПВО сбили 42 украинских дрона над семью регионами страны, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
