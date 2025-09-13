Над семью регионами России сбили 42 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали 42 украинских БПЛА самолетного типа над семью регионами. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - указало ведомство.

Так, 15 дронов сбили в Ростовской области, 12 – в Белгородской, 10 – в Волгоградской. Еще два беспилотника ВСУ уничтожили над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.

Ранее власти Волгоградской области заявили об отражении атаки беспилотников, повреждения были зафиксированы в частном домовладении в Волгограде.

