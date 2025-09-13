Над семью регионами России сбили 42 дрона ВСУ
Дежурные средства ПВО нейтрализовали 42 украинских БПЛА самолетного типа над семью регионами. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи с 23.00 мск 12 сентября до 06.00 мск 13 сентября... перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - указало ведомство.
Так, 15 дронов сбили в Ростовской области, 12 – в Белгородской, 10 – в Волгоградской. Еще два беспилотника ВСУ уничтожили над Крымом, по одному – над Калужской, Курской и Смоленской областями.
Ранее власти Волгоградской области заявили об отражении атаки беспилотников, повреждения были зафиксированы в частном домовладении в Волгограде.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд взыскал с Дарьи Мороз задолженность за ЖКУ
- Над семью регионами России сбили 42 дрона ВСУ
- СМИ: США выделили более $10 млрд на разработку секретных вооружений
- В Волгограде частный дом был поврежден из-за атаки БПЛА
- В кассации заявили, что нарушившие закон мигранты не могут свободно въезжать в РФ
- В Китае на месяц продлили прокат фильма «Красный шелк»
- С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны
- В районе вокзала в Мурманске нашли гражданские дроны
- СБУ объявила в розыск сенатора Клишаса
- Вучич: Спецслужбы ряда стран потратили $4 млрд на развал Сербии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru