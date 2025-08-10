СМИ: Трамп открыт идее возможного саммита с Россией и Украиной
10 августа 202508:37
Американский лидер Дональд Трамп открыт идее проведения трехстороннего саммита с участием Москвы и Киева на Аляске, сообщает Reuters.
По данным агентства, пока Вашингтон ведет подготовку двусторонней встречи с российским президентом Владимиром Путиным.
Ранее стало известно, что встреча Путина и Трампа может закончиться поражением Украины — Киев будет обязан отказаться от своих территориальных претензий. А ЕС выступил за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
