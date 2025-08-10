ЕС выступил за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения

В совместной декларации лидеров Европейского союза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сказано, что отправной точкой для переговоров о территориях Украины должна стать текущая линия боевого соприкосновения.

СМИ: Украина и Европа представили свой план завершения конфликта Москвы и Киева

«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.

Среди стран, выпустивших декларацию — Франция, Италия, Великобритания, Финляндия, Германия и Польша.

Ранее страны ЕС призвали Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

