ЕС выступил за переговоры о территории Украины по линии боевого соприкосновения
10 августа 202503:02
В совместной декларации лидеров Европейского союза и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен сказано, что отправной точкой для переговоров о территориях Украины должна стать текущая линия боевого соприкосновения.
«Нынешняя линия соприкосновения должна стать отправной точкой переговоров», — говорится в документе.
Среди стран, выпустивших декларацию — Франция, Италия, Великобритания, Финляндия, Германия и Польша.
Ранее страны ЕС призвали Трампа на переговорах с Путиным защищать интересы Украины и Европы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
