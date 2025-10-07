Песков: Передача Украине «Томагавков» может быть серьезным витком эскалации

Передача Киеву американских крылатых ракет «Томагавк» может быть серьёзным витком эскалации, так как они могут быть в ядерном исполнении. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя слова президента США Дональда Трампа о практически принятом решении по ракетам, он призвал «дождаться более чётких заявлений».

«Что касается позиции Москвы, то она была весьма недвусмысленно изложена президентом РФ на недавней встрече дискуссионного клуба «Валдай», — заключил представитель Кремля.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что поставки Украине «Томагавков» разрушат наметившиеся позитивные тенденции в отношениях Москвы и Вашингтона, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

