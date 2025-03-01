СМИ: Самолет Зеленского вылетел с военной базы США в Лондон
Самолет украинского президента Владимира Зеленского вылетел с военной базы США в Лондон. Об этом сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».
По данным источника, воздушное судно, на борту которого находится политик, должно приземлиться в столице Англии к полудню. Согласно информации портала «FlightAware», самолет Airbus A319 вылетел с базы Эндрюс американского штата Мэриленд в 06:53 часов по московскому времени.
28 февраля в Белом доме прошла встреча лидеров США и Украины, на которой политики разговаривали на повышенных тонах и перебивали друг друга. Украинский президент в ходе переговоров «наговорил лишнего» в адрес Вашингтона, при этом отказался извиняться за свои слова.
Ранее Telegram-канал «Радиоточка НСН» сообщил, что Владимир Зеленский досрочно покинул Белый дом после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru