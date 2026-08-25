Опасные «циркачи»: Автомобилисты призвали регистрировать частные СИМ
Ян Хайцеэр заявил НСН, что именно частные СИМ становятся причиной большинства трагических ДТП.
Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр в пресс-центре НСН обозначил острые проблемы безопасности на городских дорогах, сделав акцент на отсутствии контроля за частными средствами индивидуальной мобильности (СИМ).
«Основная масса самых трагических случаев связана с частными электросамокатами. Здесь статистику не обмануть. Неидеальная история с прокатными, но кикшеринг пытается контролировать своих пользователей. Частников же никто не контролирует, они никому не подвластны. Такая же история происходит с курьерами. Мы говорим не только про самокаты. В этом списке и моноколёса, на которых "циркачи" едут по проезжей части со скоростью 45–50 км/ч. Никакого контроля над частными электросамокатами и велосипедами не существует. Пока не будет введена сертификация и регистрация, контролировать эти процессы будет чрезвычайно сложно. Мы должны использовать номера государственного образца и для кикшеринга, и для частников», - сказал собеседник НСН.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман в пресс-центре НСН обратила внимание на стремительный рост парка частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
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