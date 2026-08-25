Основной причиной повторяющихся отравлений в мелких точках общепита является мораторий на проверки и «ущербность» нынешней системы контроля. Об этом НСН рассказал глава Союза потребителей России Алексей Койтов.

Следователи возбудили уголовное дело, после того как в Якутске девять человек отравились шаурмой, пишут «Известия». При этом роль сыграло то, что этот ларек уже закрывался по этой же причине на 90 суток в январе 2026 года. Койтов раскрыл, почему заведения после предписаний продолжают работать с нарушениями.

«В условиях моратория на проверки таких негодяев выявляют только на последнем рубеже, когда кто-то отравился. Потому что нет возможности превентивного контроля, мораторий мешает Роспотребнадзору проводить плановые проверки. Добросовестный бизнес, который нарушает по незнанию, имеет сегодня возможность выявлять и устранять эти нарушения. А для недобросовестного бизнеса, негодяев, которые сознательно нарушают, все предписания как слону дробина. Даже когда выявили факты грубых нарушений, когда принимают административные меры в виде приостановки деятельности, негодяи просто выжидают время и возвращаются на свое законное место», — заявил он.