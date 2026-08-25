«Ущербная система контроля!»: Почему ларьки с шаурмой не боятся травить людей
Алексей Койтов заявил НСН, что необходимо совершенствовать систему контроля за точками общепита, чтобы недобросовестные владельцы боялись, а не отделывались штрафом.
Основной причиной повторяющихся отравлений в мелких точках общепита является мораторий на проверки и «ущербность» нынешней системы контроля. Об этом НСН рассказал глава Союза потребителей России Алексей Койтов.
Следователи возбудили уголовное дело, после того как в Якутске девять человек отравились шаурмой, пишут «Известия». При этом роль сыграло то, что этот ларек уже закрывался по этой же причине на 90 суток в январе 2026 года. Койтов раскрыл, почему заведения после предписаний продолжают работать с нарушениями.
«В условиях моратория на проверки таких негодяев выявляют только на последнем рубеже, когда кто-то отравился. Потому что нет возможности превентивного контроля, мораторий мешает Роспотребнадзору проводить плановые проверки. Добросовестный бизнес, который нарушает по незнанию, имеет сегодня возможность выявлять и устранять эти нарушения. А для недобросовестного бизнеса, негодяев, которые сознательно нарушают, все предписания как слону дробина. Даже когда выявили факты грубых нарушений, когда принимают административные меры в виде приостановки деятельности, негодяи просто выжидают время и возвращаются на свое законное место», — заявил он.
Койтов уточнил, что общепиты сегодня не боятся допущения нарушений — и это основная проблема, а также обратил внимание на то, что граждане сами могут помочь в борьбе с недобросовестными заведениями.
«Сегодняшняя система контроля ущербна в смысле реализации. Она должна подкрепляться неотвратимостью наказания. Смысл профилактического контроля в том, что мы не кошмарим бизнес, но если ловим, то должен следовать «расстрел». А у нас — относительно небольшой штраф и в худшем случае приостановление деятельности. Все забегаловки, «шаурмячные», так называемые, всегда вызывали вопросы. И, увы, там всегда присутствовала определенная вакханалия. Но здесь потребитель тоже голосует рублем. Если он будет обходить такие места, то они просто не будут процветать», — подытожил он.
Ранее стало известно, что группа русскоязычных путешественников столкнулась с пищевым отравлением в известном парижском ресторане «Нью-Йорк», передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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