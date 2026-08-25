В Армении завели дело на экс-президента Кочаряна по трем статьям
Уголовное дело по трем статьям возбуждено в отношении бывшего президента Армении, лидера оппозиционного блока «Армения» Роберта Кочаряна. Об этом сообщили в Генпрокуратуре республики.
Ранее стало известно, что Кочаряна задержали и доставили в Антикоррупционный комитет, напоминает RT.
«Прокуратура возбудила публичное уголовное дело... по обвинению в злоупотреблении служебным положением (3 эпизода), получении взятки в особо крупных размерах (2 эпизода) и отмывании денег в особо крупных размерах (4 эпизода)», - заявили в надзорном ведомстве.
Уголовное преследование касается еще девяти человек, в том числе старшего сына политика Седрака Кочаряна и бывшего главы республики, экс-министра обороны Сержа Саргсяна.
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