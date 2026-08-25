Волшебного решения нет: Что изменит ГОСТ на электросамокаты
Ксения Эрдман рассказала в пресс-центре НСН, что разрабатываемый ГОСТ затронет как прокатные, так и частные СИМ.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман рассказала в пресс-центре НСН о грядущих изменениях в регулировании средств индивидуальной мобильности (СИМ) и подчеркнула, что одних нормативных документов недостаточно — ключевое значение имеет контроль за их исполнением.
«Я не видела итоговый текст ГОСТа. Мы видели его на этапе правок. Этот ГОСТ будет распространяться и на прокатные СИМ, и на частные. Всё, что сейчас ездит по улицам, должно быть унифицировано. Вопрос всегда не только в принятии нормативно‑правового акта, но и в контроле. Каким образом будет отслеживаться то, что перемещается по улицам? Это большой вопрос. Мы должны будем избавиться на тротуарах от тех СИМ, которые на самом деле являются помехой. У нас СИМ будут соответствовать определённым техническим характеристикам. Следом за ГОСТом логичная мера — закон о регистрации, оснащение СИМ знаками. Камеры должны распознавать транспортные средства. Есть надежда, что по тем поправкам, которые появятся в октябре, мы можем ожидать перенос курьерских велосипедов на проезжую часть. Не будет такого, что мы введём какое‑то правило и всё изменится. Нет волшебного решения — это всегда комплекс мер», — сказала собеседница НСН.
Ранее Эрдман в пресс-центре НСН обратила внимание на стремительный рост парка частных средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- «Газпром Арена»: Организаторы шоу Канье Уэста продавали билеты без документов
- В Кремле отвергли возможность внешнего управления в Донбассе
- Песков: Размещение воинских контингентов НАТО на Украине неприемлемо для России
- Не альтернатива, а дополнение: Почему самокаты не вытеснят общественный транспорт
- Казахстан пока не планирует возобновления поставок нефти в ФРГ по «Дружбе»
- Автомобилисты предложили запретить курьерам на электровелосипедах ездить зимой
- Работа с курицей: Кто виноват в отравлении покупателей шаурмой
- Генерал-майор Попов рассказал, зачем самолет США прилетел во Внуково
- Волшебного решения нет: Что изменит ГОСТ на электросамокаты
- В Армении завели дело на экс-президента Кочаряна по трем статьям