В Ассоциации операторов микромобильности заявили о падении аварийности на 26%
Ксения Эрдман рассказала НСН, что Ассоциация операторов микромобильности направила письмо с просьбой оглашать статистику с разделением частных и прокатных СИМ.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала в пресс-центре НСН, что, несмотря на общее снижение аварийности, ситуация с частными средствами индивидуальной мобильности (СИМ) вызывает серьёзные опасения из‑за роста числа происшествий, в том числе со смертельным исходом.
«Сезон 2025 года показал падение аварийности на 26% по России. Это произошло за счёт снижения аварийности в прокате. Частные СИМ показывают рост, в том числе по количеству летальных случаев. К сожалению, у нас нет одной объёмной и полной статистики, в которой выделяются СИМ как отдельная категория и делятся на частные и прокатные. Мы можем пользоваться пока что только статистикой ГИБДД, которая в публичном поле не ведёт учёт частных и прокатных СИМ. Около пары месяцев назад мы отправляли письмо с просьбой оглашать статистику с разделением частных и прокатных СИМ. Но, к сожалению, пока мы не получили никакого ответа. Цифры роста нехорошие. Все упрёки летят в сторону прокатных СИМ — на них пытаются эту ответственность навесить», — сказала собеседница НСН.
Ранее Эрдман заявила «Радиоточке НСН», что бизнес делает достаточно для недопуска несовершеннолетних до управления самокатами, однако это возможно с молчаливого согласия родителей.
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