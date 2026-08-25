В Общероссийском объединении пассажиров призвали ужесточить контроль за курьерами
Илья Зотов сказал НСН, что действующие ограничения фактически не работают применительно к частным СИМ, а ключевой мерой должна стать неотвратимость наказания для нарушителей.
Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов в пресс-центре НСН обозначил комплекс проблем, связанных с использованием средств индивидуальной мобильности (СИМ) в городах, и предложил пути их решения.
«Запретные зоны, ограничения скорости, запрет на езду вдвоём не работают в отношении частных СИМ. Должна быть неотвратимость наказания. Должна быть и ответственность органов власти за отсутствие инфраструктуры. Зачастую новую инфраструктуру строить и не нужно — нужно просто сделать переразметку. Во многих российских городах достаточно широкие тротуары, часть которых можно было бы отдать под велодорожки. Мы неоднократно призывали к тому, чтобы убрать службы доставки с тротуаров. Я считаю, что нужно сделать так, чтобы сервис мог заблокировать такого курьера. Если сервис такую работу не проводит, а факты есть, то уже может быть применена ответственность в отношении сервиса. Сервис может быть замотивирован на создание безопасных условий», — сказал собеседник НСН.
Ранее директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман сказала НСН, что в Москве курьеров штрафуют довольно активно и эффективно по той же логике, что и электросамокаты, используя камеры, но в регионах это не работает.
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