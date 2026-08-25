Армия России взяла под контроль Анновку в ДНР

Вооруженные силы России освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.

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Территорию взяла под контроль группировка войск «Центр», пишет RT.

«В результате активных и решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Анновка», — указало военное ведомство.

Ранее армия РФ установила контроль над селом Кучеров Яр в ДНР.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияМинобороныВооруженные Силы РФ

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