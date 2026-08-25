Армия России взяла под контроль Анновку в ДНР
25 августа 202612:22
Юлия Савченко
Вооруженные силы России освободили село Анновка в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказали в Минобороны.
Территорию взяла под контроль группировка войск «Центр», пишет RT.
«В результате активных и решительных действий подразделений... освобожден населенный пункт Анновка», — указало военное ведомство.
Ранее армия РФ установила контроль над селом Кучеров Яр в ДНР.
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Армия России взяла под контроль Анновку в ДНР
- «Ущербная система контроля!»: Почему ларьки с шаурмой не боятся травить людей
- Заполняемость меньше 60%: Как Сочи этим летом проиграл Анапе
- После пожара на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы пять человек
- Путин назначил нового посла России в Ираке
- Опасные «циркачи»: Автомобилисты призвали регистрировать частные СИМ
- В Ассоциации операторов микромобильности заявили о падении аварийности на 26%
- Полмиллиона электросамокатов: В России бьют тревогу из‑за роста частных СИМ
- Баканов считает, что человечество колонизирует Луну и Марс
- В России стартует с 1 сентября эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках