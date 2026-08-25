После пожара на Амурском газохимическом комплексе госпитализированы пять человек

Пять человек пострадали в результате пожара на Амурском газохимическом комплексе. Об этом сообщили в пресс-службе АГХК.

Ранее стало известно о возгорании на территории площадки строительства комплекса в Приамурье, пишет RT.

На Амурском газохимическом комплексе произошло возгорание

В пресс-службе отметили, что ЧП произошло на вспомогательном технологическом участке установки пиролиза. Основное оборудование не пострадало. Расследованием причин пожара займется комиссия.

После ЧП в больницы города Свободный госпитализировали пять пострадавших с травмами разной степени тяжести, в том числе сотрудников организаций-подрядчиков.

«Остальным, обратившимся с легкими повреждениями, такими как порезы и ушибы, оказана медицинская помощь», - указали в пресс-службе.

Очаг возгорания на площадке локализовали, рисков распространения огня нет, продолжается контролируемое выгорание остатков технологических газов.

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ФОТО: ТАСС / Константинов Максим
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