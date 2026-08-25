Путин назначил нового посла России в Ираке
25 августа 202611:58
Юлия Савченко
Президент Владимир Путин сменил посла России в Ираке. Соответствующие документы опубликованы на официальном портале правовой информации.
Так, глава государства назначил послом РФ в республике Тимура Печаткина.
Отдельным указом Путин освободил от обязанностей российского посла Эльбруса Кутрашева. Он возглавлял диппредставительство РФ в Ираке с 2021 года.
Ранее президент России назначил новых послов страны в Сирии и Конго.
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