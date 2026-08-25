Заполняемость меньше 60%: Как Сочи этим летом проиграл Анапе
Алексан Мкртчян раскрыл НСН, что среди черноморских курортов показала хороший рост лишь Анапа — плюс 30%.
Сочи в этом году проиграл конкуренцию открывшейся Анапе, так что те отельеры, которые дали высокие цены на раннее бронирование, не получили даже 60% заполняемости. Об этом НСН рассказал вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян.
Россияне стали реже отдыхать на Черном море, пишет «Коммерсант». Так, доля летних бронирований в Краснодарском крае сократилась с 13,6% до 12,4%, а доля Крыма среди бронирований упала в два раза. Мкртчян раскрыл, какова была ситуация на Черноморском побережье этим летом.
«Больше всего по Черноморскому побережью — на 70% — просел Крым. Там нет не только топлива, но и часто электричества и воды. Сочи просел на 12%, потому что, во-первых, никто не ожидал, что Анапа откроет все пляжи. Так что сочинские отельеры дали высокие цены, поэтому Сочи проиграл все раннее бронирование. У умных отелей Сочи, которые еще весной дали низкие цены на уровне Анапы, заполняемость была 80% в августе. А у неумных отельеров отели не заполнились даже на 60%. Анапа вообще росла хорошо — плюс 45% до средины июля. Сейчас она показывает рост где-то плюс 30%. К тому же Сочи проигрывал из-за постоянно закрытого аэропорта, а железная дорога не смогла заместить ни авиационные, ни автомобильные путешествия», — раскрыл он.
Также он раскрыл ситуацию по Геленджику, Туапсинскому району и Дагестану.
«Геленджик тоже проиграл из-за топливных проблем. Попасть туда можно только автомобилем, что делают 90% людей, либо самолетом. В Туапсинском районе — минус 17% из-за разлива нефтепродуктов. В целом Краснодарский край даже близко не повторяет рекордов 2024 года. Ну, и в Дагестане все еще не восстановилось после массовых наводнений с человеческими жертвами», — подытожил он.
По словам Мкртчяна, что на этом фоне россияне ожидаемо стали чаще выбирать заграничные поездки.
«Россияне стали ездить чаще за границу, потому что гарантировано можно вылететь — аэропорты Антальи или Хургады или Таиланда не закрывают», — подытожил он.
Ранее Мкртчян заявил НСН, что сегодня туроператоры не могут предложить россиянам достойной альтернативы отдыху в Европе, в частности, из-за ее специфического культурного наследия, популярность европейских направлений растет год от года.
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