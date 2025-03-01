Зеленский отказался извиняться за действия на встрече с Трампом
Президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с американским лидером Дональдом Трампом на встрече в Белом доме не понял, что сделал не так. Об этом он рассказал телеканалу Fox News.
«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», - заявил политик.
Украинский президент отказался извиняться за свои действия на встрече с коллегой из США. Вместе с тем Зеленский допустил, что перепалка в Белом доме не пошла на пользу обеим сторонам.
Ранее президенты Украины и США встретились в Вашингтоне. Переговоры закончились перепалкой политиков, в частности, на встрече Трамп выразил недовольство по поводу поведения Зеленского, назвав его неуважительным по отношению к Соединенным Штатам. Лидеры отменили пресс-конференцию по итогам переговоров, Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru