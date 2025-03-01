Зеленский отказался извиняться за действия на встрече с Трампом

«Я не уверен, что мы сделали что-то плохое», - заявил политик.

Украинский президент отказался извиняться за свои действия на встрече с коллегой из США. Вместе с тем Зеленский допустил, что перепалка в Белом доме не пошла на пользу обеим сторонам.

Ранее президенты Украины и США встретились в Вашингтоне. Переговоры закончились перепалкой политиков, в частности, на встрече Трамп выразил недовольство по поводу поведения Зеленского, назвав его неуважительным по отношению к Соединенным Штатам. Лидеры отменили пресс-конференцию по итогам переговоров, Зеленский покинул Белый дом раньше запланированного времени.

