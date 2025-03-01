СМИ: После спора в Белом доме Зеленский час ждал решения Трампа по сделке
После перепалки между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, возникшей в Белом доме, украинская делегация около часа ждала окончательного решения американского лидера по сделке о минеральных ресурсах. Об этом сообщает издание «Axios».
Отмечается, что Трамп со своими советниками обсуждал этот вопрос примерно час. При этом все это время члены делегации из Киева ждали в соседней комнате.
«Они надеялись подписать соглашение о минералах, которое побудило Зеленского отправиться в поездку», - говорится в публикации.
Однако позже госсекретарь США Марко Рубио и советник по нацбезопасности Майк Вальц, выйдя из Овального кабинета, «подошли к месту, где сидел Зеленский, и сказали ему уйти», передает «Axios». К тому же, по данным источника, произошедшая перепалка между Трампом и Зеленским «не была спланированной хитростью».
28 февраля в Белом доме прошла встреча лидеров США и Украины, на которой политики разговаривали на повышенных тонах и перебивали друг друга. Украинский президент в ходе переговоров «наговорил лишнего» в адрес Вашингтона, при этом отказался извиняться за свои слова и досрочно покинул здание.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что много раз благодарил президента США Дональда Трампа, передают «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru