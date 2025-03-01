СМИ: После спора в Белом доме Зеленский час ждал решения Трампа по сделке

После перепалки между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом, возникшей в Белом доме, украинская делегация около часа ждала окончательного решения американского лидера по сделке о минеральных ресурсах. Об этом сообщает издание «Axios».

Отмечается, что Трамп со своими советниками обсуждал этот вопрос примерно час. При этом все это время члены делегации из Киева ждали в соседней комнате.

«Они надеялись подписать соглашение о минералах, которое побудило Зеленского отправиться в поездку», - говорится в публикации.