СМИ: Путин предостерёг Запад от отправки войск на Украину
Российский президент Владимир Путин передал союзникам Украины предупреждение о возможных последствиях прямого военного вмешательства в конфликт, сообщает The New York Times.
Издание пишет, что глава государства дал чётко понять не только Киеву, но и странам Запада, что Москва уверена в своём военном превосходстве и готова к любому развитию событий. В противном случае если союзники Украины в Европе осуществят свои планы по отправке войск, им грозит опасность.
Газета указывает, что РФ ожидает дальнейших действий от Киева и западных стран, демонстрируя при этом готовность отстаивать собственные гарантии безопасности.
Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал обсуждаемую на Западе идею отправки военного контингента НАТО на Украину, отметив, что такие силы не могут считаться миротворческими. По его словам, Москва не примет подобную «гарантию безопасности» для Киева, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
