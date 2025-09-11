Стало известно о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах
11 сентября 202503:32
Соратник американского лидера Дональда Трампа и директор праворадикального движения Turning Point USA Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году, сообщает CNN.
По данным телеканала, Трамп отмечал, что Кирк воодушевил молодых избирателей.
Кирк был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
