Стало известно о ключевой роли Кирка в победе Трампа на выборах

Соратник американского лидера Дональда Трампа и директор праворадикального движения Turning Point USA Чарли Кирк сыграл ключевую роль в победе Дональда Трампа на выборах президента в 2024 году, сообщает CNN.

По данным телеканала, Трамп отмечал, что Кирк воодушевил молодых избирателей.

Кирк был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:ПокушениеСШАДональд Трамп

