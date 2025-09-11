Администраторы выразили соболезнования его семье.

Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине. По его словам, Бывший глава государства провоцировал третью мировую войну, разрешая Киеву использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России.

Украинского президента Владимира Зеленского он называл незаконным и задавался вопросом, зачем США дают оружие и деньги стране, «которую мало кто может найти на карте».

Кирк утверждал, что восточная часть Украины исторически принадлежит Москве, а в стране действуют биолаборатории, финансируемые американцами. А сам Киев обстреливает сепаратистские территории.

Также политик призывал возобновить дипломатические каналы с РФ и называл идею считать Россию врагом США ошибочной. А когда распался СССР, потребовалось много очень фальшивых аргументов, чтобы сохранить Россию в качестве врага.

Кирк получил огнестрельное ранение во время дебатов в Университете долины Юта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

