СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск

США готовы обсуждать предоставление Киеву гарантий безопасности, но связывают это с обязательством европейских стран направить на Украину десятки тысяч военных. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.

По данным издания, Вашингтон в случае согласия готов предоставить разведданные, средства ПВО и системы управления войсками для поддержки европейских сил. При этом США подчеркивают, что не намерены направлять собственные войска.