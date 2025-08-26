СМИ: США связали гарантии безопасности Украине с отправкой европейских войск
США готовы обсуждать предоставление Киеву гарантий безопасности, но связывают это с обязательством европейских стран направить на Украину десятки тысяч военных. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники среди европейских и украинских чиновников.
По данным издания, Вашингтон в случае согласия готов предоставить разведданные, средства ПВО и системы управления войсками для поддержки европейских сил. При этом США подчеркивают, что не намерены направлять собственные войска.
В администрации Дональда Трампа есть скепсис по поводу подобных гарантий. По словам источников, некоторые чиновники опасаются, что участие в схеме может втянуть Вашингтон в конфликт.
Европейские представители, в свою очередь, признают, что без поддержки США развертывание сил на Украине будет затруднительно, передает «Радиоточка НСН».
