Трамп: Кирк умер после покушения

Глава США Дональд Трамп сообщил в соцсети Truth Social, что его соратник и директор праворадикального движения Turning Point USA Чарли Кирк Чарли Кирк умер после покушения.

В США совершено покушение на соратника Трампа Чарли Кирка

Он назвал его великим и легендарным. «Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли», — заявил глава государства. Трамп отметил, что восхищался консервативным политиком. Президент выразил соболезнования его семье.

Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:ПокушениеСШАДональд Трамп

Горячие новости

Все новости

партнеры