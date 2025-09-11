Трамп: Кирк умер после покушения

Он назвал его великим и легендарным. «Никто не понимал и не сопереживал молодёжи в Соединённых Штатах Америки лучше, чем Чарли», — заявил глава государства. Трамп отметил, что восхищался консервативным политиком. Президент выразил соболезнования его семье.

Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

