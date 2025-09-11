ФБР: Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан
Подозреваемый в убийстве соратника президента США Дональда Трампа и директора праворадикального движения Turning Point USA Чарли Кирка задержан, заявил директор ФБР Кэш Пател.
По его словам, подозреваемый в убийстве находится под стражей.
СМИ сообщают, что стрелявший мог сбежать с места преступления по крыше здания, находившегося неподалёку от места мероприятия. В соцсетях появилось видео, на котором предполагаемый убийца после выстрела бежит по крыше и пытается скрыться.
Политик был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
