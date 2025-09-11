Повышенные выплаты к пенсии с 70 лет могут появиться в РФ

Возрастную планку планируется снизить с 80 лет. Сегодня для граждан, достигших возраста 80 лет или являющихся инвалидами I группы, установлено повышение на 100% фиксированной страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности. В случае принятия инициативы, выплата к страховой пенсии достигшим возраста 70 лет повысится на 100%, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы — на 200%.

По словам депутатов, большинство россиян не может воспользоваться своим правом на повышенную фиксированную выплату к страховой пенсии по старости, тогда как уже в 70-летнем возрасте у многих возникает необходимость в дополнительных расходах на лекарства и на посторонний уход.

