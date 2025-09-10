В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители

По данным властей, удары БПЛА повредили десятки объектов. В Белгороде повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов, два административных здания и социальный объект, осколками посечены восемь автомобилей. В районах области зафиксированы разрушения частных домов, квартир, автомобилей, а также возгорания и повреждения кровель и фасадов зданий.

Гладков отметил, что повреждения обнаружены также на территории предприятий и фермерских хозяйств, передает «Радиоточка НСН».

