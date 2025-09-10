В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители
В Белгородской области зафиксированы новые удары беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атак пострадали мирные жители, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.
В поселке Дубовое после детонации дрона ранена 14-летняя девочка, у нее диагностировано сотрясение мозга, она госпитализирована в детскую областную больницу. В городе Грайворон осколочное ранение головы получил мужчина.
По данным властей, удары БПЛА повредили десятки объектов. В Белгороде повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов, два административных здания и социальный объект, осколками посечены восемь автомобилей. В районах области зафиксированы разрушения частных домов, квартир, автомобилей, а также возгорания и повреждения кровель и фасадов зданий.
Гладков отметил, что повреждения обнаружены также на территории предприятий и фермерских хозяйств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Пугачева впервые рассказала подробности своего отъезда из России
- Президент Польши обсудил с Трампом инцидент с дронами
- СМИ: Скончался соратник Трампа, на которого было совершено покушение
- В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители
- Скончался бывший посол России в Израиле Сергей Яковлев
- МАМТ представил программу 107-го сезона
- Возврат тарифов Трампа может ударить по бюджету США
- В Госдуме назвали заявления Туска о «российских дронах» выдумкой
- В США совершено покушение на соратника Трампа Чарли Кирка
- Швеция направит в Польшу силы ПВО и авиацию после инцидента с дронами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru