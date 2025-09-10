В Белгородской области при атаке БПЛА пострадали мирные жители

В Белгородской области зафиксированы новые удары беспилотников, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. В результате атак пострадали мирные жители, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры.

В поселке Дубовое после детонации дрона ранена 14-летняя девочка, у нее диагностировано сотрясение мозга, она госпитализирована в детскую областную больницу. В городе Грайворон осколочное ранение головы получил мужчина.

Здание правительства Белгородской области подверглось атаке БПЛА

По данным властей, удары БПЛА повредили десятки объектов. В Белгороде повреждены четыре многоквартирных и пять частных домов, два административных здания и социальный объект, осколками посечены восемь автомобилей. В районах области зафиксированы разрушения частных домов, квартир, автомобилей, а также возгорания и повреждения кровель и фасадов зданий.

Гладков отметил, что повреждения обнаружены также на территории предприятий и фермерских хозяйств, передает «Радиоточка НСН».

