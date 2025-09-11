Медведев: Поддерживая Киев, команда Трампа поддерживает убийц

Заместитель главы Совбеза России Дмитрий Медведев призвал в соцсети Х команду американского лидера Дональда Трампа осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц.

ФБР: Подозреваемый в убийстве активиста Кирка задержан

Так политик отреагировал на убийство американского активиста Чарли Кирка. По словам Медведева, в последнее время именно люди, придерживающиеся леволиберальных взглядов, все чаще совершают политические преступления и убийства. Замглавы привел в пример попытку покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

«Возможно, команде MAGA пора осознать, что, поддерживая Украину, они поддерживают убийц», — отметил Медведев.

Кирк был известен тем, что активно критиковал международную политику США — выступал против экс-президента Джо Байдена и американской помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

