Пугачева впервые рассказала подробности своего отъезда из России
Российская исполнительница Алла Пугачева впервые рассказала об обстоятельствах своего отъезда из РФ в 2022 году.
В интервью Катерине Гордеевой (признана иноагентом) на YouTube-канале она сообщила, что в феврале того года ее супруг Максим Галкин был за границей, а она находилась в России, готовясь к поездке в Израиль на лечение, откуда потом собиралась вернуться домой, хотя многие решили, что певица покинула страну навсегда.
По ее словам, об отсутствии планов уезжать она сказала и в беседе во время встречи с первым заместителем руководителя Администрации президента РФ Сергеем Кириенко.
В сентябре 2022 года Минюст включил Максима Галкина в реестр иноагентов. «Но когда дети пошли в школу после этого, после того как папу прозвали «иноагентом», дети люди «добрые» — они начали троллить. Потому что вы дети шпионов, ваш папа «иноагент». Мы собрали чемоданчики, позвонили папе, сказали, что выезжаем. С собой у нас было $30 000, которые можно провезти. И уехали в Израиль», — рассказала Пугачева. Происходящее она назвала «острой болью».
Певица также обратилась к своим поклонникам, призвав «научиться говорить правду» и поблагодарив за «счастье общения», «взаимную любовь и поддержку за все годы».
Пугачева сохранила статус индивидуального предпринимателя в России. Артистка подала необходимые сведения в налоговую службу, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
