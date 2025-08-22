СМИ: Путин пошел на компромисс в отношении территориальных требований

Это может произойти в рамках предполагаемой сделки. По данным агентства, российский лидер Владимир Путин пошел на компромисс в отношении выдвинутых им в июне 2024 года территориальных требований, которые предполагали полную передачу под контроль Москвы Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Данные требования были отвергнуты Киевом как равносильные капитуляции.

В настоящее время РФ продолжает настаивать на полном выводе Вооруженных сил Украины из частей Донбасса, которые до сих пор находятся под контролем Украины. Взамен Россия могла бы остановить линию фронта в Запорожской и Херсонской областях.

При этом Москве неясно, готова ли Украина передать России оставшиеся территории Донбасса. Если Киев не готов, конфликт продолжится, отметили источники Reuters.

Ранее президент Украины Владимир Зелинский заявил, что Киев не намерен выводить военных из Донбасса и признавать потерю территорий юридически, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

