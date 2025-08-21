The Beatles выпустят этой осенью новый сборник Anthology 4 и расширенный сериал

Британская группа The Beatles представит этой осенью сборник Anthology 4 и расширенную версию документального сериала о коллективе. Об этом сообщил Пол Маккартни в соцсетях.

По его словам, проект «Anthology 2025» будет включать музыку, книгу и обновленный сериал на Disney+. Как уточнил Sky News, в альбом войдут 13 демо-записей, сессионных треков и ранее не издававшихся песен, отмечает издание «Профиль».

Все четыре фильма о группе The Beatles выйдут в 2028 году

Это станет первым релизом в рамках Anthology почти за 30 лет после выхода первых трех частей в 1995–1996 годах.

В дополнение выйдет расширенная версия документального сериала «Антология The Beatles», в которую добавят новый эпизод с не публиковавшимися ранее кадрами Пола Маккартни, Джорджа Харрисона и Ринго Старра в неформальной обстановке, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:The BeatlesМузыканты

Горячие новости

Все новости

партнеры