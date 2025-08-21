СМИ: Трамп уволил аналитика ЦРУ, курировавшую вопросы по России
Президент США Дональд Трамп отправил в отставку высокопоставленного сотрудника ЦРУ, отвечавшего за российское направление. Об этом пишет The Economist.
Издание отмечает, что аналитик в 2016 году руководила подготовкой доклада о якобы вмешательстве России в американские выборы в пользу Трампа. В числе уволенных оказались также соавторы документа — Шелби Пирсон и Вин Нгуен, занимавшие ключевые посты в разведывательном ведомстве.
Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства сговора со стороны администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.
Она подчеркнула, что вскоре будут представлены дополнительные материалы, касающиеся «раздувания темы вмешательства России». Сам Трамп ранее обвинил Обаму в мошенничестве на выборах, передает «Радиоточка НСН».
