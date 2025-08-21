Ранее глава национальной разведки США Тулси Габбард заявила, что у американских властей есть доказательства сговора со стороны администрации Барака Обамы на выборах 2016 года.

Она подчеркнула, что вскоре будут представлены дополнительные материалы, касающиеся «раздувания темы вмешательства России». Сам Трамп ранее обвинил Обаму в мошенничестве на выборах, передает «Радиоточка НСН».

