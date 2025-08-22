Трамп сравнил Путина с Хрущевым, а себя - с Никсоном
Американский лидер Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social снимок с президентом России Владимиром Путиным на недавней встрече в Анкоридже.
Коллаж дополнила другая фотография, сделанная в 1959 году, на котором изображены вице-президент США Ричард Никсон, приехавший в Москву, и первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущёв. На двух снимках американские политики похожим образом показывают пальцем в сторону российских политических деятелей.
Между Хрущёвым и Никсоном в 1959 году случилась перепалка перед открытием американской торговой выставки в московских «Сокольниках». «Все эти вещи есть в наших новых квартирах», – заявил тогда Хрущев.
Ранее стало известно, что Встреча с Путиным увеличила рейтинг Трампа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
