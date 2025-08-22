В России создадут комиссии по защите чести и достоинства учителей

Об этом сообщил руководитель министерства Сергей Кравцов. Работа ведется по поручению главы правительства Михаила Мишустина. Цель — совершенствование системы правовой защиты учителей. «Все учителя смогут обращаться к нам по любым волнующим их вопросам», — указал Кравцов.

Комиссии будут рассматривать случаи нарушения этики в отношении педагогов, трудовых прав, а также обжалования дисциплинарных взысканий к учителям. Кроме того, под руководством министра просвещения будет сформирован Совет по обеспечению интересов педагогов.

В России основной причиной увольнения педагогических работников остается разрыв между ожиданиями и реальностью условий работы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

