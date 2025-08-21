Филипп Киркоров упал во время выступления в Казани

Народный артист России Филипп Киркоров во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани упал со сцены, однако серьезных травм не получил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора певца Екатерину Успенскую.

Инцидент произошел на глазах зрителей, кадры падения опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». На записи видно, что артист оступился на ступенях и оказался на полу. К нему сразу же подбежали участники команды и помогли подняться.