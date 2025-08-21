Филипп Киркоров упал во время выступления в Казани
Народный артист России Филипп Киркоров во время выступления на конкурсе «Новая волна» в Казани упал со сцены, однако серьезных травм не получил. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на директора певца Екатерину Успенскую.
Инцидент произошел на глазах зрителей, кадры падения опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН». На записи видно, что артист оступился на ступенях и оказался на полу. К нему сразу же подбежали участники команды и помогли подняться.
Несмотря на происшествие, Киркоров не прервал выступление и продолжил исполнять песню. Директор певца отметила, что «главное — уметь встать после падения».
Музыкальный конкурс «Новая волна» проходит в Казани с 21 по 26 августа и собирает российских и зарубежных исполнителей.
