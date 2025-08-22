Минздрав заявил, что правила медосвидетельствования водителей изменятся с 2027 года

Речь идет, в том числе, об изменении формы медицинского заключения. К этому времени будут приняты необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения. Отмечается, что процесс медосвидетельствования или форма справки с 1 сентября 2025 года не изменится.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года заработает новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

