Минздрав заявил, что правила медосвидетельствования водителей изменятся с 2027 года

В России новые правила медицинского освидетельствования водителей вступят в действие с 1 марта 2027 года, сказано в Telegram-канале Министерства здравоохранения РФ.

Похмелкин: Новый порядок медосмотра на опьянение будет объективнее

Речь идет, в том числе, об изменении формы медицинского заключения. К этому времени будут приняты необходимые подзаконные акты и подготовлены подробные разъяснения. Отмечается, что процесс медосвидетельствования или форма справки с 1 сентября 2025 года не изменится.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября текущего года заработает новый порядок медицинского освидетельствования на состояние опьянения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

