Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что финансовая помощь Украине должна быть заморожена до завершения расследования подрыва газопроводов «Северный поток», следует из пресс-релиза партии.

Политик подчеркнул необходимость полного выяснения обстоятельств диверсии и роли украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского. По его словам, пока на эти вопросы не даны ответы, Киеву «не должно поступить ни одного евро», отмечает «Свободная пресса».