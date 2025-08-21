Евродепутат из Австрии связал помощь Украине с делом о «Северных потоках»

Депутат Европарламента от Австрийской партии свободы Гаральд Вилимски заявил, что финансовая помощь Украине должна быть заморожена до завершения расследования подрыва газопроводов «Северный поток», следует из пресс-релиза партии.

Политик подчеркнул необходимость полного выяснения обстоятельств диверсии и роли украинского руководства, включая президента Владимира Зеленского. По его словам, пока на эти вопросы не даны ответы, Киеву «не должно поступить ни одного евро», отмечает «Свободная пресса».

Вилимски также напомнил о публикациях 2024 года, где утверждалось, что Зеленский мог быть осведомлен о готовящейся атаке, а военные Украины считались ее организаторами.

Несмотря на это, отметил евродепутат, европейские средства продолжают поступать Киеву, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
