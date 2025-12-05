Евросоюз внес Россию в черный список по отмыванию денег

По мнению ЕК, Россия соответствует критериям для признания страной высокого риска, что налагает на финансовые институты Евросоюза обязанность усилить проверки операций, связанных с российской юрисдикцией. Документ вступит в силу после одобрения Европарламентом и Советом ЕС.

В настоящее время в списке стран с высоким риском по отмыванию денег 29 стран, среди которых Афганистан, Алжир, Иран, Лаос, Монако, Мозамбик, Мьянма, КНДР, ЮАР, Сирия, Венесуэла, Вьетнам.

Росфинмониторинг дал критическую оценку этому решению. Его представитель заявил, что решение носит «исключительно политизированный характер», а в релизе ЕК отсутствуют конкретные указания на недостатки. По его словам, оценка проводилась без участия Москвы, что нарушает установленные самим ЕС процедуры.

